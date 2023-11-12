«الهجرة» تُشيد بجهود الجاليات المصرية في الخارج ضمن «شارك بصوتك»

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عددا من أبناء الجاليات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ضمن حملة «شارك بصوتك»، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ووزارة الخارجية لتوفير التسهيلات للمصريين في الخارج، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية.

وأوضحت حرص وزارة الهجرة على نشر العديد من فيديوهات التوعية للمصريين بالخارج بآليات وضوابط التصويت الخاصة بهم، والإجراءات التي من شأنها التيسير على مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك ما يتعلق بكيفية التصويت، وجرى نشر المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.

وذكرت جندي أنّنا نتابع ما يقوم به أبناؤنا بالخارج من جهود بارزة للترويج لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024- 2023، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لحل أي مشكلات أو تذليل أي عقبات تعيق المصريين بالخارج عن المشاركة الإيجابية، موجّهة رسالتها للمصريين حول العالم لتحفيز بعضهم البعض للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتعريف بأهمية ذلك في المساجد والكنائس المصرية بالخارج، لاختيار القيادة السياسية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية بحث سبل توفير الدعم اللوجيستي لعملية انتقال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمقرات البعثات الدبلوماسية المصرية، والرد المستمر على الاستفسارات المتعلقة بعملية التصويت، والوقوف على المعوقات المحتملة ومحاولة إيجاد حلول لها.

واستعرضت الوزيرة أبرز المحفزات والمبادرات التي تقدمها الوزارة للمصريين بالخارج، مؤكدة أنّنا حريصون على التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية طموحات المصريين بالخارج سواء في الاستثمار، وخدمات التعليم وتخفيضات الطيران، إضافة إلى خدمات الإسكان والشهادات الاستثمارية، وشهادة معاش بكرة بالدولار، أو مبادرة السيارات وكذلك مبادرة التسوية التجنيدية.

وتابعت أنّه تنفيذا لتوصيات مؤتمر المصريين بالخارج، جاءت شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وإطلاق أسهمها في صناديق استثمار بالبورصة المصرية والبورصات العالمية، ليديرها ويساهم فيها المصريون بالخارج وحدهم، وكذلك شهادات الاستثتمار والودائع الدولارية بحافز هو الأعلى في العالم، وفرص الاستثمار في مصر وتعريفهم بخارطة الاستثمار الصناعي، وسط جهود مصر لجذب استثمارات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وتوفير الرخصة الذهبية، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، بنفسه.

وأوضحت السفيرة سها جندي اعتزامها إتاحة المحفزات كافة عبر تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج جار إطلاقه قريبا، كما دعت المصريين بالخارج لمتابعة صفحات الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة المستجدات التي تحدث في مصر أولا بأول، كما ثمّنت مبادرة الجاليات المصرية بالخارج للتنسيق لإتاحة انتقالات للناخبين من وإلى مقار الانتخاب، خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل.