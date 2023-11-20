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«التنمية المحلية»: غرف عمليات رئيسية وفرعية لمواجهة موجة الطقس السيئ

كتب:

نرمين عفيفي
10:59 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل خطة الوزارة لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمختلف المحافظات، موضحا رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ.

ربط بين غرفة العلميات الرئيسية والفرعية

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « ten»، إنه تم الربط بين غرفة العلميات بالوزارة وغرف العمليات بمختلف المحافظات المتوقع سقوط أمطار بها.

سقوط 3 أعمدة إنارة و6 أشجار في القاهرة

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في مداخلته مع الإعلامية ياسمين سيف، أن القاهرة شهدت سقوط 3 أعمدة إنارة و6 أشجار، أمس الأحد، بسبب موجة الطقس السيئ، وتم رفعها دون خسائر، وفي محافظة كفر الشيخ تم إيقاف أعمال الملاحة والصيد، لافتا إلى التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

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بقلم نرمين عفيفي