وزير التنمية المحلية: 146 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات في جنوب سيناء

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وفى بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، مشددًا على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

وأشار اللواء خالد فودة إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، مشيراً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باسترداد 694 متر مربع بإجمالي 9 حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم ، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.

حقوق الدولة والمواطن

واثنى محافظ جنوب سيناء على المجهودات الكبيرة التي تمت في مجال المتغيرات المكانية مؤكدًا على أهمية هذا الأمر ومتابعته من خلال القيادة السياسية، للالتزام بالحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن جنبا الى جنب ، مع عدم التقصير والتراخي وعدم محاباة اي شخص، موضحًا أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 1345 حالة تصالح لأهالي مدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر وأبو زنيمة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة خفض الأسعار تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالاً من المواطنين في مختلف المحافظات، كما ستشهد الأسابيع القادمة التوسع في افتتاح المنافذ والشوادر لزيادة المعروض من السلع الضرورية للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ، لافتا الي ان هناك متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة وتطوراتها.

وأشار اللواء هشام آمنة الي الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية والقيادة السياسية لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التي تخصصها الدولة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية .

وأكد وزير التنمية المحلية ، على أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية .

ومن جانبه، أشار اللواء خالد فودة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وجولاته الدورية علي أرض الواقع ، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات

كما بحث اللقاء أيضاً جهود محافظة جنوب سيناء في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص سرعة الانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية بنهاية العام الحالي وذلك للمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذى القرار، وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن.

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.