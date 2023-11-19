«التنمية المحلية»: غرف عمليات رئيسية لمواجهة الأمطار في 3 محافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة الاستعدادات التي تقوم بها المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال 24 ساعة المقبلة، وذلك نظراً لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تدخل سريع للتعامل مع حالة الطقس

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظات الغربية والدقهلية وبورسعيد، في التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئة، والتعامل مع أي أحداث طارئة.

وشهدت محافظة الدقهلية سقوط الأمطار بنسب غزيرة ومتوسطة وخفيفة، صباح اليوم، على مدن وأحياء وقري المحافظة وتنفيذاً لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تم التعامل الفوري لكسح وشفط مياة الامطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة.

سحب مياه الأمطار

وفى محافظة الغربية، تقوم أجهزة المحافظة برفع مياه الامطار أولاً بأول فى شوارع المحافظة تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار 24 ساعة، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة، ومتابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وفى محافظة بورسعيد، شهدت الأحياء انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع ٱثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس الغير مستقرة.