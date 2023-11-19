«التنمية المحلية» تواصل متابعة حالة الطقس في محافظات الجمهورية

تواصل وزارة التنمية المحلية، متابعة حالة الطقس في المحافظات، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية، بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، فضلا عن وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة.

أهمية الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية استعدادات المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات على مدار24 ساعة، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، جهود محافظتي مطروح والمنوفية، في التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئة، والتعامل مع أي أحداث طارئة.

ففي محافظة المنوفية، رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، تجمعات مياه الأمطار، بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

مطروح تتعرض لأمطار منذ الأمس

وتعرضت محافظة مطروح منذ مساء أمس، لأمطار من متوسطة إلى خفيفة، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح، ويجرى التنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

ويجري إزالة مياه الأمطار، مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا، بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الجهات المختصة كافة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.