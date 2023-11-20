«التعليم»: امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي إلكترونية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد خلال الأيام الأخيرة، عن استقرار الوزارة على عقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام، ورقيًا، نظرًا لتأخر تسليم أجهزة التابلت للطلاب، وهي الأنباء التي تمّ تداولها عبر «جروبات أولياء الأمور».

امتحانات الصف الأول الثانوي

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّه لا صحة مطلقًا لما تردد عن اتخاذ الوزارة قرارًا بأنَّ يتمّ عقد امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيًا، لافتًا إلى أنَّ الامتحانات ستكون إلكترونية، سواء للصف الأول أو الثاني الثانوي العام، ولن يؤثر تأخر التابلت على هذا القرار.

وأشار المصدر، إلى أنّ الدفعة الأولى من أجهزة التابلت المقرر تسليمها للصف الأول الثانوي وصلت بالفعل، وسيتمّ توزيعها على المدارس خلال أيام قليلة، على أن تصل باقي الدفعات تباعًا، مبينًا أنّ التعليمات الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت سيتمّ تعميمها على المدارس هذا الأسبوع.