«التعليم» توجه بتفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا في جميع المدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية، بتفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا بكل المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي والمدارس الرسمية لغات، بداية من اليوم الاحد.

تقييم للصفوف العليا بالابتدائية

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، بعمل تقييم قبلي لكل تلاميذ الصفوف العليا «الرابع والخامس والسادس» بجميع المدارس عبارة عن قطعة الإملاء الواردة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، ويجرى تصحيح التقييم القبلي وعمل الإحصاء اللازم وإرساله إلى إدارة التعليم الابتدائي مركزي.

مستوى التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة

وأشارت وزارة التعليم إلى أن إجراءات سير البرنامج العلاجي تنفذ في فترات اللغة العربية يوميا بأخذ ربع ساعة يوميا في بداية الفترة، لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة حسب الخطة المرسلة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، موضحا أن بداية تنفيذ البرنامج العلاجي بجميع المدارس في الفترة من الأحد 19 نوفمبر وحتى الخميس 4 يناير.

وأوضحت الوزارة أنه في نهاية البرنامج العلاجي يجرى عمل التقييم البعدي لجميع التلاميذ على نفس قطعة إملاء التقييم القبلي، وإرسال النتائج إلى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.