هزة أرضية ضعيفة تضرب الحدود التركية السورية

ضربت هزة أرضية ضعيفة صباح اليوم، منطقة الحدود التركية السورية، بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 22 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية على مسافة 28 كيلومترا شرق مدينة أنطاكيا جنوب تركيا، وعلى مسافة 11 كيلومترا جنوب غرب الريحانية.