رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هزة أرضية بقوة 2.2 درجة تضرب الحدود التركية السورية

كتب:

حسن رمضان
11:06 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 7 كيلومترات، منطقة الحدود التركية السورية، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية على مسافة 20 كيلومترا شرق مدينة الإسكندرونة جنوبي البلاد، وعلى مسافة، 5 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من قري خان.

 

 

 

اقرأ المزيد:

هزة أرضية تضرب الحدود السورية التركية

عاجل.. هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية الإيرانية

هزة أرضية بقوة درجتين تضرب منطقة الحدود التركية السورية

هزة أرضية بقوة 2.1 درجة تضرب منطقة الحدود التركية السورية
بقلم حسن رمضان