هزة أرضية بقوة 2.2 درجة تضرب الحدود التركية السورية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 7 كيلومترات، منطقة الحدود التركية السورية، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية على مسافة 20 كيلومترا شرق مدينة الإسكندرونة جنوبي البلاد، وعلى مسافة، 5 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من قري خان.