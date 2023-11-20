«الصحة»: نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى مستشفيات بالعريش والقاهرة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات في القاهرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

استقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين

ووصل وزير الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسي إلى مطار العريش، تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

نقل الحالات الصعبة بطائرات خاصة

ومن المقرر أن يجرى نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه باستقبال الأطفال المبتسرين من الفلسطينيين.