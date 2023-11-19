«ماعت»: دخول الأطفال الخدج تقدم بارز في جهود مصر لمساندة الشعب الفلسطيني

قال الدكتور أيمن عقيل رئيس منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن دخول أطفال الخدج اليوم من معبر رفح هو تقدم بارز في الجهود المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن الدولة المصرية تتمكن من إضافة تطورات بشكل مستمر لهذا الملف.

دخول الأطفال الخدج وجهود مصر لمساندة أهالي غزة

وأوضح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية المصرية تبذل العديد من الجهود لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام، ودخول الأطفال الخدج يعتبر نتاج تلك الجهود المستمرة من الجانب المصري.

أهمية الوصول لهدنة

وأكد «عقيل» أهمية استمرار المساعي الدولية والإقليمية للوصول لهدنة في قطاع غزة، وتوقف جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي المستمرة، وتيسير دخول المزيد من المساعدات والوقود، والحرص على محاسبة جيش الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة لكل الاتفاقيات الدولية ومعايير ومبادئ حقوق الإنسان على رأسها الحق في الحياة.