«القومي لحقوق الإنسان»: دخول الأطفال الخدج لمعبر رفح إضافة جديدة للدور المصري تجاه غزة

قال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دخول الأطفال الخدج اليوم من معبر رفح، هو إضافة جديدة للدور الذي تقوم به الدولة المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال أزمتهم الحالية، وهذه الخطوة تأتي استكمالا لهذا الدور الكبير الذي تلعبه مصر في الوقت الحالي.

دخول الأطفال الخدج من معبر رفح

وأكد «عزت»، أن دخول الأطفال الخدج اليوم من معبر رفح، جاء استكمالا لدور مصر في مساندة أهالي غزة، مضيفا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مؤسسات التحالف الوطني وعلى رأسها حياة كريمة، قدمت ملحمة حقيقية على معبر رفح، من خلال المساعدات الإغاثية الجاري إرسالها للجانب الفلسطيني.

دور التحالف في قضية غزة

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بكافة مؤسساته الخيرية، ساهمت في زيادة وعي الشباب بدورهم القومي والوطني وهو ما بات واضحا من المتطوعيين الذين ساهموا في تجهيز المساعدات ووصولها لغزة، وتحفيز طاقات الشباب واستغلالها بالشكل السليم واحدا من أهم أدوار التحالف.

وأشار إلى أن دور الدولة المصرية متمثلة في المجتمع المدني والتحالف بكل مؤسساته وكذا القيادة السياسية المصرية، يجني ثماره كل يوم من خلال التطورات التي تحدث في مسألة المساعدات.