الكنيست الإسرائيلي يناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين اليوم

تناقش دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، لطرحه للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى، بعد مروره من القراءة التمهيدية قبل عدة أشهر، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مطالبات بدعم القانون

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في وقت سابق، أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة تسفيكا فوغل حزب «قوة يهودية»، تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبا بدعم القانون من أجل إنفاده.

مشرع قانون إعدام الأسرى الفلسطينين كان طرح لأول مرة عام 2015 ثم عاد مرة أخرى ليعرض أما الكنيست في عام 2017، وكانت المرة الثالثة في نهاية عام 2018 لكن لم يتم تمريره في أي مرة منهم.

فيما مر من القراءة التمهيدية لأول مرة في عام 2022 من مارس الماضي، وينتظر القانون 3 قرارءات إضافية من أجل إنفاده.