وزير الأوقاف: مناقشة الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مجرد مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانونا بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وطعنة نافذة في قلب المؤسسات الدولية.

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل، أن أخطر ما يمكن أن تواجهه البشرية في تاريخها هو موت الحس الإنساني وعدم الاكتراث بمآسي الآخرين.

رسالة إلى ضمائر العالم الغربي

وكان وزير الأوقاف وجّه رسالة باللغتين العربية والإنجليزية للعالم أجمع قال فيها: «رسالة إلى ضمائر العالم الغربي وشعورهم بالشرف: إذا لم تكن إلى جانب الضحايا الفلسطينيين، فلا تكن إلى جانب الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال، قل لا مدوية لجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني».

وتابع: «تبرير الجريمة جريمة لا لتبرير جرائم العدو الإسرائيلي».