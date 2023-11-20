علاقة ميسي وزوجته مهددة بالانتهاء بعد 15 سنة.. تفاصيل أزمة مفاجئة للجميع

«ميسي وأنتونيلا» رواية سطرها الحب والتفاهم منذ اللحظة الأولى، كانت شاهدة على مشوار طويل من الإنجازات، لم ينته بعد، لكن يبدو أن القصة في طريقها للنهاية، بعد أكثر من 15 عامًا، كان نتاجها 3 أبناء «تياجو - ماتيو - سيرو».

هل تنتهي علاقة ميسي وأنتونيلا بعد 15 عامًا؟

علاقة ليونيل ميسي وأنتونيلا، تمر بالوقت الأصعب منذ زواجهما، ما جعلهما على حافة الانفصال، بسبب توتر كبير قلب الموازين، وجعل الحل الأمثل في الابتعاد والعودة كغريبان مجددًا، بحسب صحيفة «20minutos» الإسبانية.

الأزمة ظهرت جليًا في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الأخير، الذي شهد تتويج البرغوث الأرجنتيني بالكرة الذهبية الثامنة في تاريخه، إذ ظهرت حالة التوتر في العلاقة بشكل كبير، ومنذ تلك اللحظة باتت الصحف تتبع تحركات وردود فعل الثنائي من أجل التوصل إلى سبب أو معلومة لهذا التغيير.

البداية كانت منذ بضعة أيام، عندما وضعت أنتونيلا صورة لها مع ميسي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لكنه التزم الصمت ولم يعلق على المنشور، ولم يظهر أي رد فعل، وفقًا لبرنامج «تيليسينكو»، الذي أشار إلى احتمال وجود بعد في العلاقة بينهما.

وبالحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أحد الأدلة التي تدعم فكرة وجود أزمة، أن ميسي قام بتغيير صورته الشخصية في «إنستجرام» من صورة عائلية إلى صورة له بمفرده يحمل جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها حديثًا.

«ميسي وأنتونيلا سيمران بأزمة كبيرة ستقلب الموازين في علاقتهما»، هكذا كتب الصحفي جونزالو فازكيز، الذي أكد أن أزمة عميقة تضرب العلاقة بشكل كبير في الفترة المقبلة وتمزقها، قبل 30 أكتوبر الماضي.

أزمة ميسي وأنتونيلا في حفل الكرة الذهبية

يوم 30 أكتوبر الماضي، في حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية، عندما فاز ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، لم تصعد أنتونيلا إلى المسرح، رغم دعوتها من قبل مقدم الحفل، ديدييه دروجبا، وقررت بدلاً من ذلك، ترك أطفالها يصعدون بمفردهم للاحتفال مع والدهم «البرغوث»، هذا السلوك أيضا أثار التكهنات حول حالة العلاقة بين ميسي وأنتونيلا.

جدير بالذكر أن العلاقة بين ميسي وأنتونيلا نمت حتى أنها رافقته خلال مسيرته الكروية المذهلة، وظل الثنائي مترابطًا عاطفيًا حتى تم عقد قرانهما رسميًا في يوليو 2017، في حفل ضخم اعتبر أسطوريًا.