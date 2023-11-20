«التعليم»: وصول 16 ألف شهادة مؤمنة للفائزين بـ«30 ألف معلم» إلى الوزارة خلال أيام

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الشهادات المؤمنة الخاصة بالفائزين في مسابقة المعلمين «الدفعة الأولى»، التي يصل عددهم إلى 16 ألفا، ستصل إلى الوزارة خلال الأيام المقبلة، استعدادا لإرسالها المديريات التعليمية والإدارات لبدء التعاقد معهم.

الشهادات المؤمنة للفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّ المديريات التعليمية لم تتمكن من التعاقد مع المعلمين الجدد أو توزيعهم على المدارس، دون الشهادات المؤمنة، التي تثبت اجتياز المعلم جميع الاختبارات والتدريبات البدنية والطبية وكشف الهيئة، قائلا إنّ الشهادة المؤمنة أهم مستند في التعاقد.

وتابع المصدر، أنّه بمجرد وصول الشهادة المؤمنة للفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم من الجهة المختصة سيتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الجدد وتسليمهم العمل فورا، على أن يتم التعاقد على وظيفة معلم مساعد.