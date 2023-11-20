بيع قبعة عمرها 108 أعوام في مزاد بسعر خيالي.. تعود لنابليون بونابرت

قبعة مصنوعة بعلامة نابليون التجارية، مكونة اللون الأسود مع ألوان العلم الفرنسي الأزرق والأبيض والأحمر كشارة، يبلغ عمرها نحو 108 أعوام، تعود لنابليون بونابرت، جرى بيعها في مزاد علني بدار المزادات جنوب باريس، بنحو 1.932 مليون يورو، ما يوازي حوالي 2.82 مليون دولار، وهو أكثر من السعر التقديري الذي وضعته الدار؛ إذ تراوح بين 600 و800 يورو.

قبعة نابليون بونابرت

سعر بيع قبعة نابليون بونابرت، حطم الرقم القياسي السابق لقبعة أخرى له كانت تحتفظ بها نفس دار المزادات، والبالغ 1.884 مليون يورو في عام 2014.

وكان نابليون بونابرت يمتلك حوالي 120 قبعة من هذا النوع، وفقد معظمها، وفقا لدار المزادات، ويحرص عشرات هواة جمع التحف على مستوى العالم، على اقتناء تلك الأشياء النادرة التي تعود لملوك وأمراء.

وجذبت القبعة الكثير من هواة جمع التحف، بعدما كان يحتفظ بها رجل الأعمال جان لويس نويزييه، الذي توفي العام الماضي، واحتفظ بها بعد شرائها في مزاد، وبيعت بمبلغ قياسي من قبل؛ إذ تعرف القبعة باسم بيكورن، وتمثل صورة الإمبراطور، وفق خبير المزادات «جام بيير»، لوسائل إعلام فرنسية.

بيع قبعة نابليون بونابرت بمبلغ خيالي

ووفق خبير المزادات، فإن هذه القبعة تأتي من مصدر لا تشوبه شائبة، وبقيت طوال القرن التاسع عشر في نفس عائلة مسؤول التموين بقصر نابليون، لذلك فهي إحدى التحف الفنية التي لا يجب التفريط فيها.

وارتدى نابليون هذه القبعة الخاصة في منتصف فترة حكمه كإمبراطور، وفقًا لدار المزاد عكس معظم الضباط الآخرين في ذلك الوقت.

وكان نابليون يرتدي قبعته بشكل جانبي، ما أعطاه صورة ظلية مميزة يسهل على قواته التعرف عليها في المعركة.

وبرز اسم نابليون خلال الثورة الفرنسية، وأصبح شخصية رئيسية في الحروب الثورية، وتوج نفسه إمبراطورًا في عام 1804، وتوفي عام 1821 في جزيرة سانت هيلانة بالمحيط الأطلسي.