قبعة يسرا وسندوتشات شيماء سيف وهدوء غادة عادل على بوستر «أحلام سعيدة»

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل أحلام سعيدة، الذي ينافس في ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، عن البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل، وتضمن 4 نجمات بإطلالات مختلفة، أبرزهن الفنانة يسرا التي ارتدت فستانًا باللون الأحمر وقبعة كبيرة، وتجلس على أحد المقاعد كأنها امرأة ارستقراطية، وخلفها غادة عادل وهي ترتدي فستانًا باللونين الأخضر والأسود، ومي كساب وهى ترتدي ملابس جينز، فيما جلست شيماء سيف على الأرض وبيديها طبق به عدد من السندوتشات.

مسلسل أحلام سعيدة، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، التي تقدم نفسها في هذا العمل لأول مرة باعتبارها سيناريست، وليست مخرجة كما اعتاد عليها الجمهور، وإنتاج شركة العدل جروب، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة ON في رمضان.

المسلسل يعرض على قناة ON في رمضان

تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة، حول سيدات في منتصف العمر، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم يجمعهن القدر سويًا، ومن ثم يخضن تجارب كثيرة في الحياة بخلاف مشاكلهن التي تحيط بهن من كل جانب، وكيفية تجاوزها ومواصلة الحياة بشكل جديد ومختلف، وكل ذلك في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

غادة عادل تتعرض لأزمة صحية

وكانت الفنانة غادة عادل، إحدى بطلات المسلسل، كانت تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات الماضية أثناء تواجدها في لندن، حيث نشر نجلها صورتها داخل المستشفى طالبًا الدعاء لها، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وحرصت على طمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، خلال اتصال هاتفي بأحد البرامج التلفزيونية، وتأكيدها أنها خلال تواجدها بلندن شعرت بارتفاع في درجة حرارتها مع رعشة شديدة، وذلك بسبب الوجع الذي كانت تشعر به منذ فترة داخل المثانة ولم تهتم، حت تعرضت للتسمم.

وأشارت إلى أن دعوات الناس، هي التي أنقذتها من محنتها المرضية في وقت قليل، خصوصًا أنها ليست من الفنانين الذين يتحدثون عن أخبارهم الحياتية على السوشيال ميديا، لكن أبناءها فعلوا ذلك من أجل دعوات المحبين «الحمدلله مكنتش أعرف غن الناس بتحبني كده».