رئيس جامعة سوهاج يناقش إنشاء مدرسة للتمريض ولائحة الدراسات العليا لـ«الحقوق»

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والمحاسب أشرف القاضي الأمين العام للجامعة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بسوهاج، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية بالجامعة.

لائحة جديدة للدراسات العليا بكلية الحقوق

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رفعت شكيب، بشأن الموافقة على اللائحة الجديدة للدراسات العليا بكلية الحقوق بالجامعة، وبدء العمل بها من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وقيام الجامعة بفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة بعد تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف «النعماني»، أن اللجنة ناقشت استصدار قرار وزاري بإنشاء مدرسة للتمريض بالمستشفى الجامعي بسوهاج، نظام خمس سنوات، للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.