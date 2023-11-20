مسلسل «زينهم» في المركز الثاني بقائمة مشاهدات «watch it»

استطاع مسلسل «زينهم» بطولة الفنان أحمد داوود، مع طرح أولى حلقاته، أن يدخل دائرة الأكثر مشاهدة في الأعمال المطروحة عبر منصة «watch it»، حيث احتل المركز الثاني في هذه القائمة.

صُناع مسلسل «زينهم»

ويُعرض مسلسل «زينهم» عبر مجموعة قنوات ON ومنصة watch it، وأعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان، ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات، ومأخوذ عن رواية «أصدقائي الموتى شكرًا» للدكتور محمد جاب الله.

المسلسل من إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضي-، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج يحيى إسماعيل، وبطولة أحمد داوود، وكريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ويارا جبران، ومحمد أبو داوود، وهناء الشوربجي، وسلوى محمد علي، وهشام رشاد وآخرين.