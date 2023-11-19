أحمد داود يترك خطيبته في مسلسل زينهم الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل زينهم لأحمد داود باكتشاف عالم زينهم الخاص كطبيب شرعي يخفي على والدته حقيقة عمله ويظهر له والده ولكن نكتشف أنها مجرد تهيؤات وينفصل عن خطيبته حتى يصل إلى مكانه المفضل ويبدأ حل لغز أول جريمة قتل مع مساعدة جيمي «كريم قاسم».

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم خميس وجمعة الساعة 6 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري.

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنيه مصري.