أحمد داود عن مسلسل «زينهم»: «قصة مختلفة والجمهور هيلاقي فيه تشويق»

انطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل زينهم الذي يقدم بطولته الفنان أحمد داود عبر شاشة قنوات on والتي حققت ردود أفعال مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد داود يكشف سبب موافقته على مسلسل زينهم

وعن مسلسل زينهم قال الفنان أحمد داود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أحب فكرة العمل منذ اللحظة الأولى من قراءته قائلا: «على الرغم من أنها مشرحة إلا أنها مش غامقة فيه جزء فيها لايت رغم وجود الجثث والتشريح فالميكس لذيذ جدا».

وتابع «داود» قائلا إنه أيضا من الأشياء المميزة في العمل هو بأنه مع كل عدد من الحلقات يكون هناك قصة مختلفة فيكون هناك تشويق ومنع للملل ولذلك أتمنى أن تصل هذه الحالة للجمهور ويسعدون بمشاهدته.

مسلسل زينهم

يذكر أن مسلسل زينهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمي أيو ضيف ويارا جبران وعدد اخر من الفنانين وهو مأخوذ عن رواية أصدقائي الموتي شكرا للكاتب محمد جاب الله ويعرض عبر شاشة قناة on في تمام الساعة الثامنة مساءا .