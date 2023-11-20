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الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تثبت سعي إسرائيل لاحتلال جميع أراضينا

كتب:

منتصر سليمان
12:14 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن جهود الرئيس عباس تنصب حاليا على وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة والقدس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن تصريحات نتنياهو منذ بدء العدوان تثبت أن إسرائيل تسعى إلى تكريس احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية .

وتابعت أنّ الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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بقلم منتصر سليمان