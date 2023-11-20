ما سبب لف الأطفال حديثي الولادة في غزة بورق القصدير؟.. سر الحياة على أرضهم

كشف الدكتور أيمن متولي، استشاري الأطفال، عن سبب لف الأطفال حديثي الولادة في غزة بورق القصدير، موضحا أن الحفاظ على درجة حرارة الطفل داخل الحضانات أحد أهم الأسباب للحفاظ على حياته من الموت، لذلك لجأ الأطباء في غزة في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها إلى اللجوء إلى لفهم بورق القصدير، وعلى الرغم من أنها طريقة بدائية إلا أنها تؤدي الغرض بنسبة ليست بالقليلة في الحفاظ على حياتهم.

انقطاع الكهرباء عن حضانات الأطفال

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن انقطاع الكهرباء عن حضانات الأطفال في غزة هو قتل عمد لهؤلاء الأطفال، فالحفاظ على درجة حرارة أجسادهم بورق القصدير ليس هو الشيء الوحيد الذي يضمن حياتهم فبعضهم بحاجة إلى الأكسجين وغيرها من الأجهزة التي توفرها الكهرباء والطاقة بالحضانات في المستشفيات.

ورق القصدير غير كافي للحفاظ على حياة بعض الأطفال

وأوضح أن ورق القصدير لن يوفر الحياة إلا للأطفال الذين يعانون فقط من نقص الوزن، لكنه لن يساعد الذين يعانون من عدم انتظام التنفس، موضحا أن بعض الأجهزة لا يمكن إيجاد لها بديل بدائي.