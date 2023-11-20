«الوفد»: مصر تضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مصر بذلت جهدا كبيرا في من أجل نجاح وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل تعرضه لحرب إبادة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض على القطاع الحصار والقصف والجوع والعطش وغياب الرعاية الصحية للأسبوع السابع دون هدنة إنسانية، واستهدف المدنيين العزل من أطفال ونساء.

الضغط على المجتمع الدولي والغرب

وأوضح الجندي في تصريح صحفي، أن الدولة المصرية تعمل في اتجاهين متزامنين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، الاتجاه الأول هو الضغط على المجتمع الدولي والغرب من أجل التدخل ودفع إسرائيل نحو إعلان وقف إطلاق النار، والاتجاه الثاني فهو الضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة، للتخفيف من حدة المعاناة التي يواجهونها في ظل نفاذ المواد الغذائية والمياه والوقود بالإضافة إلي الأدوية والأدوات الطبية.

قافلة صندوق تحيا مصر تتضمن 2510 أطنان

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن قافلة صندوق تحيا مصر التي انطلقت من مصر إلى غزة، تتضمن أكثر من 2510 أطنان من المساعدات، من بينها أدوية لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين، كذلك الأجهزة الطبية، وأَسرة العناية المركزة والمراتب الطبية، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى 1613 طنا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول بدون طهي والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.