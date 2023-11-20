«رفع الوعي بأهمية بنك المعرفة المصري».. ورشة عمل في كلية طب كفر الشيخ

استضافت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، ورشة عمل بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، واستمرت على مدار يومين خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، وذلك بتنظيم من إدارة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة وفاء محمد عبد السلام، مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري.

تسهيل الوصول للمعلومات من خلال بنك المعرفة المصري

وتهدف الورشة التدريبية إلى رفع الوعي وتسهيل الوصول للمعلومات من خلال بنك المعرفة المصري، وكذلك كيفية البحث بقواعد البيانات المختلفة، والحصول على المجلات العلمية المفهرسة.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة ومسؤولي المكتبة الرقمية ورؤساء أقسام الدراسات العليا ومسؤولي وحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ومدربي دورات الخدمات الإلكترونية ومسؤولي مركز التطوير.

حاضر في الدورة التدريبية عدد من مسؤولي بنك المعرفة والمجلس الأعلى للجامعات وهم حسن عشري، بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأحمد عاطف مدرب EKB بنك المعرفة المصري، والدكتورة ماهينور علي، المدير الإقليمي لـEmerald بالشرق الأوسط، والدكتورة سارة زغلول، مدرب بمجلة springer، وأنس عبيد، مدرب caleivate، وعمرو يوسف، مدرب incision academy.

رفع الوعي ببنك المعرفة المصري

وقال الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، إنّ الهدف من الورشة رفع الوعي ببنك المعرفة المصري وتسهيل الاستفادة منه في إعداد الرسائل العملية والأبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة.