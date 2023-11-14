مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش انتظام العملية التعليمية

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

المجلس يناقش انتظام العملية التعليمية داخل الجامعة

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بتقديم التهنئة للدكتور بسيوني هليل، لصدور القرار الجمهوري بتعينه عميداً لكلية الطب البيطري، والدكتورة صباح أبو الفتوح، لتكليفها بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتورة نجلاء الأشرف، لتكليفها بأعمال عميد كلية التربية النوعية، متمنياً التوفيق لجميع عمداء الكليات.

عقب ذلك ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة العملية التعليمية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024 بكليات ومعاهد الجامعة وفقاً للخطة الزمنية المعلنة، والتأكيد على أنّ العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، وأنّ الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سُبل الدعم والرعاية، كما وجّه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من إصدار الكارنيهات الجديدة لطلبة الكليات، ومتابعة تحصيل المصروفات الدراسية لكليات الجامعة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء لجميع كليات ووحدات الجامعة، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها، مكلفاً بضرورة ترشيد جميع أوجه الإنفاق.

كما استعرض مجلس عمداء الجامعة، متابعة ما تم إنجازه من الخطة البحثية للجامعة، ومتابعة وتنفيذ المعايير الرئيسية للتصنيفات الدولية، والتأكيد على الاستمرار فى تميز الجامعة فى كافة المجالات، والعمل على وصول الجامعة لأفضل المراكز المتقدمة فى كافة التصنفيات الدولية.

متابعة استمرار خطة الأنشطة الطلابية والمسابقات البحثية

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات بمتابعة استمرار خطة الأنشطة الطلابية والمسابقات البحثية، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة، وتعزيز إقامة الندوات والبرامج التوعوية، والحد من الظواهر السلبية، ومواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، مع تعظيم دور اتحاد الطلبة في الترويج لتلك الأنشطة، والتي تُساعد على إدماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية، مؤكداً حرص الجامعة على تشجيع المبتكرين والمبدعين من أبنائها الطلبة.

أيضاً تابع مجلس عمداء الجامعة، استمرار حملة التشجير بمقر الجامعة، التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، في فعاليات الأسبوع البيئي للجامعة، لافتاً أنّ حملة التشجير تهدف لتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، وأيضاً لدعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل المحيط الجامعي، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة.

إطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف إلى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية الكبرى التي تُنفذها الدولة بمختلف القطاعات للتعرف على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، مشدداً علي رعاية ودعم الموهوبين من ذوي الهمم بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإقامة معرض للموهوبين منهم.