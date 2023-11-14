جامعة كفر الشيخ تنظم بطولة دوري الألعاب الفردية للبنين والبنات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بطولة منافسات دورى الجامعة للبنين والبنات بين كليات الجامعة في الألعاب الفردية «الكاراتية والملاكمة»، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة ياسر البرنس، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفريق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

نتائج لعبة الكاراتيه

وجاءت النتائج فى لعبة الكاراتيه كالتالي «كاتا بنين» فوز كلية العلاج الطبيعي بالمركزي الأول والثاني وفاز بالمركز الثالث كلية الآداب، وفي لعبة الكاراتيه «كوميتيه بنين» ززن 75 كيلو فاز بالمركزي الأول والثاني كلية التربية الرياضية وفاز بالمركز الثالث كلية العلوم، وفي لعبة الكاراتيه «كاتا بنات» فاز بالمركز الأول كلية الآداب وفاز بالمركزي الثاني والثالث كلية التربية الرياضية، وفي لعبة الكاراتيه «كوميتيه بنات» وزن 61 كيلوجراما فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية وفاز بالمركز الثانى كلية التجارة وفاز بالمركز الثالث كلية التربية النوعية.

نتائج لعبة الملاكمة

كما جاءت النتائج فى لعبة الملاكمة كالتالي وزن 92 كيلوجراما فازت كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالمركز الأول وفاز بالمركز الثاني كلية الطب البشري، وفي وزن 85 كيلو جراما فاز بالمركز الأول كلية الحاسبات والمعلومات وفاز بالمركز الثاني كلية التربية الرياضية وفاز بالمركز الثالث كلية الثروة السمكية، وفي وزن 80 كيلو جراما فازت كلية التربية الرياضية بالمركز الأول وفاز بالمركز الثاني كلية الهندسة وفاز بالمركز الثالث كلية طب الفم والأسنان، وفي وزن 71 كيلو جراما فازت كلية التجارة بالمركز الأول وفاز بالمركز الثاني كلية التربية الرياضية وفاز بالمركز الثالث كلية الطب البيطري، وفي وزن 67 كيلو جراما فازت كلية التربية الرياضية بالمركزي الأول والثاني وفاز بالمركز الثالث كلية الحقوق، وفي وزن 63.5 كيلو فازت كلية التربية الرياضية بالمركزي الأول والثاني والثالث.

رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على اكتشاف المواهب

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على اكتشاف المواهب وإبرازها على الصعيد الداخلي والخارجي، للمساعدة في بناء جيل رياضي جامعي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلاب، وتوظيف هذه الطاقات فيما هو نافع ومثمر، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تُساعدهم في حياتهم العملية والعلمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب لممارسة النشاط الرياضي لتحقيق وإشباع ميولهم في ممارسة هذه الأنشطة المفيدة، التي ترمي للترويح الهادف عن الطلاب، والاستفادة المثلى من أوقات الفراغ بما يؤدي إلى حسن استغلالها، وتقوية الصلات الحميدة بين الطلاب، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، واكتساب الأخلاق الرياضية العالية، مما يعزز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الآخرين، إضافة إلى إذكاء المنافسة الشريفة مما يكون له أكبر الأثر في تقوية العلاقات الاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ النشاط الرياضي الجامعي يرمي إلى تحقيق العديد من الأهداف النبيلة التي تتمثل في الإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب بعيداً عن الأفكار الهدامة من خلال إتاحة الظروف المواتية لاكتشاف وتطوير مواهبهم، وتدريبهم على العمل الهادف، وتحمل المسئولية، وتنمية قيمة البذل والعطاء.