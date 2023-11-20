«صحة الدقهلية»: الانتهاء من توسعة وحدة الكلى بأحمدية أبو الفتوح

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن الانتهاء من توسعة وحدة الكلى في قرية أحمدية أبو الفتوح، عبر افتتاح صالة جديدة بسعة 3 ماكينات غسيل كلوي.

توسعة وحدة الكلي

وقال الدكتور أحمد البيلي، مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، في بيان، إن التوسعة ستساهم في رفع القدرة الاستيعابية للوحدة من 40 إلى 52 مريضا.

وأوضحت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية، أنه تم مراعاة أحدث معايير الجودة ومكافحة العدوى اللازمة في تجهيز الصالة الجديدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تقديره لمؤسسات المجتمع المدني لمشاركتها في عملية التوسعة ولحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية.

وتشهد وحدات الكلى بالدقهلية طفرة على كافة المستويات فنيا وإنشائيا، حيث يتبع الآن لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي، تقدم الخدمة بانتظام لعدد 3000 مريض غسيل كلوي.