رئيس «مياه سوهاج» يشدد على جاهزية المعدات لحالات الطوارئ

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع ومديري العموم، لمناقشة تقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بحسب ما ذكره المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة المياه.

الالتزام بخطة الصيانة

وقال رئيس شركة المياه بسوهاج، إنه تم تناول مدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل.

جودة المياه المنتجة بسوهاج

وشدد رئيس مياه سوهاج، خلال الاجتماع، على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

كما تناول الاجتماع مدى جاهزية المعدات لمواجهة أي طوارئ أو أزمات وموقف المعدات الجديدة التي تم الدفع بها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بالإضافة إلى مناقشة خطط الإحلال والتجديد لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.