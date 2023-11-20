محافظ الشرقية يتابع استعدادات «مياه الشرب» للتعامل مع موجة الطقس السيئ 

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع التقلبات الجوية، وهطول الأمطار المحتمل، من خلال مراجعة صفايات الأمطار ورفع الأتربة منها، وكذلك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، خاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ووضعها في حالة تأهب قصوى، للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة، وسرعة التنسيق مع إدارة المرور، لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية، لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه جرى وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها، وتجهيز عدد من البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار أولا بأول من الشوارع، تجنبا لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

تجهيز غرفة عمليات بالشركة

وأكد «أبو حلاوة» أنه جرى تجهيز غرفة عمليات بالشركة، تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وإيجاد حلول سريعة لها، وكذلك مواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال الشكاوى أو الاستعلام، من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية، التي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/shapwasco، وصفحة «الفيس بوك» الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وأرقام الخط الساخن.

125 أرضي

01205502098

01205502086

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت في بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار؛ إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع احتمالية سقوط أمطار.