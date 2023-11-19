9 إجراءات من شركات مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة موسم الأمطار

ناشدت شركات الصرف الصحي ومياه الشرب، المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على الخط الساخن 175 بالقاهرة والإسكندرية ورقم 125 في باقي المحافظات للتفاعل السريع، واتخاذ ما يلزم من سحب المياه، تزامنا مع حالة عدم استقرار الطقس في بعض المحافظات.

استعدادات التقلبات الجوية

ومن استعدادات شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى الكبرى للتعامل مع تقلبات الجو وسقوط الأمطار المتوقع وفق توقعات الأرصاد الجوية ما يلي:

- انتشار فرق المتابعة الميدانية على الطرق.

- تجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة عند الحاجة.

- تطهير بالوعات الأمطار بصفة مستمرة.

- تركيب أغطية البالوعات وإصلاح التالف منها.

- تطهير الشبكات ومحطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية.

- تمركز المعدات والشفاطات بالمحاور الرئيسية.

- متابعة دقيقة لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

- صيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي وتوفير مولدات احتياطية.

- رفع درجة الاستعداد بالخطوط الساخنة وتشكيل غرف طوارئ وأزمات.

رفع درجة الإستعداد

وأكد الشركة القابضة لمياة الشرب على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية غير المستقرة وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات على مدار اليوم، مع توجيه إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.