شركة مياه الشرب بالقاهرة تخصص رقما لتلقي شكاوى التسريب

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، المتابعة اليومية على خطط التفتيش التي ينفذها قطاع الدعم الفني وكل القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة، والتي تستهدف مراجعة مواقع والمنشآت وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

كوادر بشرية مدربة

وأوضح الشيمي، أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى في الكشف عن التسريب باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة في هذه المجال، إضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وصيانة الأجهزة المستخدمة في الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفني بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، ما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.

خطط متابعة ومراقبة كل خطوط المياه

وعلى صعيد آخر يتابع قطاع الدعم الفني تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كل خطوط المياه والكشف عن أي تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق أهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد، والكشف عن التسرب، وتتضمن الخطة سرعة التحرك على أي شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 أو خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 في أي توقيت يوميًا على مدار 24 ساعة، وأيام الأعياد والعطلات الرسمية؛ لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقاً لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.