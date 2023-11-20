قال حزب الله اللبناني، استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع حدب يارون، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مركز قيادة فرقة إسرائيلية بالصواريخ، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكد حزب الله استهداف عدة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المرج، وفي حرش راميم، ومحيط ثكنة هونين بالأسلحة والقذائف الصاروخية، وسط أنباء عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.