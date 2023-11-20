أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال حفل «بافتا إسكتلندا»

من فوق السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز البافتا إسكتلندا، طالب النجم أمير المصري بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والقصف المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثل، قال «المصري»: «قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة.. دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار».

أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل

يذكر أن أمير المصري قد فاز من قبل بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا إسكتلندا عن دورة في فيلم Limbo.

كما اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA)، النجم أمير المصري للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد هذا العام عن فيلم In Camera وستظهر النتائج في ديسمبر المقبل.

وعلق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة به، قائلًا: «‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل احساسي به ثقيل جدا».