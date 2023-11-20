صيادو البرلس يستعدون للإبحار غدا بعد تحسن الأحوال الجوية

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن مراكب الصيد بسواحل البرلس الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ، ستبحر غدا بعد توقف دام لمدة يومين، وذلك ضمن رحلات صيد بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية، وتقلبات حالة الطقس وارتفاع الأمواج.

عودة حركة الصيد

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عودة حركة الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، هامة للغاية بالنسبة للعاملين في تلك المهنة في محافظة كفر الشيخ، وتعد مصدر رزقهم الأساسي وهم وأسرهم والذين يعملون بها بسواحل البرلس بشمال كفر الشيخ.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ اليوم، 23 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى، كما سجلت نسبة الرطوبة 49%، وسرعة الرياح 19 كيلومترا في الساعة، والأمطار بنسبة 5%.