ترقب لحركة الصيد في البرلس بعد هطول أمطار غزيرة في كفر الشيخ

هطلت منذ قليل أمطار غزيرة على مدن وقرى وسواحل محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت المدن الساحلية للمحافظة ببلطيم، والبرلس، ومطوبس، وسيدي سالم، أمطارًا غزيرة على مدار ساعة، وسط ظهور السحب المنخفضة والغيوم في السماء، بينما تنشط حركة الرياح لنحو 21 كيلو/ ساعة، وهو الأمر الذي يؤثر على حركة الملاحة والصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط.

نشاط كبير للرياح

كما تشهد سواحل المحافظة الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط حاليا نشاط كبير للرياح، خاصة علي المدن التي تقع بشكل مباشر علي مياه البحر المتوسط، في محافظة كفر الشيخ، وهو ما يستوجب الحذر من قبل المواطنين أثناء السير علي الممشي الواقع على المسطح المائي للبحر المتوسط.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، من رؤساء المدن بضرورة رفع مياه الأمطار من الشوارع، ومتابعة حركة السير للسيارات علي الطرق الرئيسية والزراعية بالمحافظة.

حالة الطقس في كفر الشيخ

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، في محافظة كفر الشيخ، وسواحل البرلس ، حيث سجلت درجة الحرارة العظمي 26 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 51%، و سرعة الرياح 21 كيلو /ساعة، والأمطار 60%.