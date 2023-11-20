فيلم «الخميس اللي جاي» يحقق 45 ألف جنيه إيرادات خلال يوم

احتل فيلم «الخميس اللي جاي» المرتبة الخامسة بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، إذ ينافس بقوة الأفلام المعروضة حاليا بدور العرض.

إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم الخميس اللي جاي حقق ما يقرب من 45 ألف جنيه، وحل في المركز الخامس في قائمة الإيرادات بعد أفلام «فوي فوي»، و«وش في وش»، و«بلوموندو»، و«العميل صفر»، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم «الخميس اللي جاي»

وتدور قصة فيلم الخميس اللي جاي في إطار لايت كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، بسبب مجموعة من الأشخاص وقصر مجهول ولعنة غريبة تصيب البعض، ومحاولات للوصول لكثير من الأسرار، التي تنكشف على مدار أحداث الفيلم.

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ومي كساب، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وليلى عزب العرب، وإيمان السيد، وعبير منير، وتأليف ورشة كتابة، وإخراج حسن صالح.