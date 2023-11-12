تراجع فيلم الخميس اللي جاي إلى المركز الرابع في شباك التذاكر

حقق فيلم الخميس اللي جاي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت، تقدر بـ60 ألفا و907 جنيهات، وتراجع إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، فيما يتصدر المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما فوي فوي، وش في وش، العميل صفر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء حصيلة إيرادات فيلم الخميس اللي جاي، على مدار أكثر من 3 أسابيع عرض بالسينما نحو 3 ملايين جنيه، ويضم عدد كبير من نجوم الكوميديا، وتدور قصته في إطار تشويقي.

قصة فيلم الخميس الجاي

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي من خلال مجموعة من الأشخاص الذين يتواجدون في مكان مهجور، يصابوا بلعنة غريبة تسيطر على حياتهم، وتقلب أوضاعها رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار كوميدي يجمع بين التشويق والفانتازيا.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.