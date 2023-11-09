فيلم «الخميس اللي جاي» يحقق 56 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم

احتل فيلم «الخميس اللي جاي» المرتبة الثالثة في دور العرض، إذ يدور العمل في إطار كوميدي تشويقي، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ الوطن».

فيلم «الخميس اللي جاي»

وحقق فيلم «الخميس اللي جاي» أمس 56 ألف جنيه في شباك تذاكر السينما، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم حوالي 2 مليون و718 ألف جنيه.

أبطال فيلم «الخميس اللي جاي»

فيلم «الخميس اللي جاي» بطولة بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ومي كساب، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وليلى عزب العرب، وإيمان السيد، وعبير منير، والعمل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج حسن صالح.

تدور قصة فيلم «الخميس اللي جاي»، خلال مجموعة من الأشخاص تصيبهم لعنة غير معروف أسبابها ولا مصدرها، وعليهم التدخل لمعرفة ماذا يحدث لهم، وحل اللغز المحير لهم، وذلك في إطار كوميدي.