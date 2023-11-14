فيلم «الخميس اللي جاي» يحقق 52 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، احتفاظ فيلم «الخميس اللي جاي» للفنان عمرو عبد الجليل على المنافسة، إذ احتل المركز الرابع في شباك التذاكر.

وأوضح في بيانٍ صحفي أنّ فيلم «الخميس اللي جاي» حقق 52.6 ألف جنيه إيرادات أمس الاثنين، وما زال قادرًا على المنافسة، رغم مرور شهر على عرضه، إذ ينتمي إلى الأفلام الكوميدية، والتي تعتمد على البطولة الجماعية.

وأشار إلى أنّ إجمالي إيرادات فيلم الخميس اللي جاي تقترب من 3 ملايين جنيه، منذ طرحه في السينمات، في شهر أكتوبر الماضي.

أبطال وأحداث الفيلم

تدور قصة فيلم «الخميس اللي جاي» من خلال مجموعة من الأشخاص الذين يتواجدون في مكان مهجور، يصابوا بلعنة غريبة تسيطر على حياتهم، وتقلب أوضاعها رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار كوميدي يجمع بين التشويق والفانتازيا.

فيلم «الخميس اللي جاي» بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.