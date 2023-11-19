رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية: أهالي غزة يتعرضون لإبادة جماعية ممنهجة

قالت نسرين التميمي رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن الفلسطينيين يتعرضون الآن لإبادة جماعية ممنهجة في غزة، فالقطاع كان يعتبر من أكبر المناطق كثافة سكانية في العالم، والآن هؤلاء البشر يعانون من نقص كل أساسيات الحياة.

قطاع غزة قبل أحداث 7 أكتوبر

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع غزة قبل أحدث 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه كان يعاني من مشكلات بيئية وصحية نتيجة وقوعه تحت الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت أن القطاع كان يعاني من شح المصادر المائية، وتلوث الهواء، ومن أقل حقوق الإنسان أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية، وهذا لم يتوفر لسكان غزة ولا للفلسطينيين في الضفة.

وذكرت أن الفرد في غزة كان يحصل على أقل من 20 لتر مياه في اليوم، والأمم المتحدة قالت إن الحد الأدنى هو 100 لتر للفرد يوميا، فهذه المشكلات البيئية والصحية كانت موجودة قبل الحرب، فما بالك بالوضع الآن وكيف وصلت المستويات الكارثية للوضع، والتي سيمتد تأثيرها لسنوات على شعبنا.