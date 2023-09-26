ندوة توعوية بشأن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة في البحيرة، ندوة توعوية حول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي المهني، وعضو اللجنة العليا لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة إيمان عمارة مسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، والدكتور أسامة البلكي الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمى بالمحافظة.

أكد الدكتور أسامة البلكي أهمية هذه الندوة، وهدفها فى تشكيل وعي صحيح حول الأورام السرطانية، وسرعة اكتشافها وعلاجها والوقاية منها، من خلال ممارسات صحية ركيزتها الوعي بطبيعة المرض وسبل العلاج منه.

وأشار «جميعة» إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها «الرئيس عبد الفتاح السيسي» في عام 2018 تحت شعار «100 مليون صحة»، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدا المشاركة الفعالة لمديرية الصحة في تنفيذ هذه المبادرات.

ندوة حول الأمراض السرطانية في البحيرة

وأكد أن هناك تعاون مع كل الجهات المعنية للكشف وعلاج العديد من الأمراض وعلى رأسها فيروس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال مستشفيات المحافظة، مضيفا أن المديرية أطلقت العديد من القوافل الطبية، ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» إلى قرى محافظة البحيرة، وخاصة القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد وكيل صحة البحيرة، أن فكرة السرطان في مصر تغيرت في الفترة الأخيرة، بعد زيادة الاهتمام بعلاجه، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، وتوفير الإمكانيات لعلاجه، ما ساهم في الكشف المبكر عن الأورام لعلاجها مبكرا.

وأشار الدكتور إيهاب كمال، إلى أن محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تستهدفها المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن 4 أنواع من الأورام السرطانية وهي «سرطان الرئة، سرطان البروستاتا، سرطان القولون، سرطان عنق الرحم».