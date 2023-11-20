رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: نسجل الحد الأدنى فقط من أعداد الوفيات بغزة

قالت علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجرائم في قطاع غزة، قدرنا عدد السكان المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة، ونحن نتحدث شمال قطاع غزة حتى مساء 11/11 من هذا العام، يقدر عدد السكان الى 8700 فرد، ويمثلون حوالى 152 ألف أسرة، من أصل مليون و200 ألف نسمة، موجدين في شمال قطاع غزة، ونحن نتحدث حاليا عن نزوح نحو ثلث سكان شمال غزة، إلى مناطق متفرقة بالقطاع.

وأضاف «عوض»، خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نستند في إحصاء الوفيات بقطاع غزة، إلى أعداد الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات، ونسجل الحد الأدنى فقط من أعداد الوفيات بغزة، والعديد من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، وآخرون لم يتم التعرف عليهم.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، ارتقاء 12415 شهيدا بغزة والضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.