«الصحة الفلسطينية» تحذّر من كارثة في غزة: 50 ألف مصاب بنزلات معوية أغلبهم أطفال

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى الأمل بمدينة «جنين» واقتحمت باحاته وحققت مع الكوادر الطبية، ما عرض حياة المرضى للخطر، إضافة إلى مستشفى الشهيد ثابت بـ«الكرم»، الذي جرى استهدافه وقصفه بالغاز، ما خلف عشرات الإصابات بالأطقم الطبية والمرضى، بسبب الاختناق الشديد.

وأضافت «الكيلة» خلال تصريحاتها بمؤتمر صحفي اليوم السبت ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ جيش الاحتلال يعيق سيارات الإسعاف عن عملها لنقل المصابين للضفة الغربية، والتحقيق مع كوادر الإسعاف، بل ويمارس الاعتداءات المتكررة التي تصل إلى إخراج المرضى من سيارات الإسعاف ومنعهم من المرور لنقلهم إلى سيارات عادية.

وتابعت وزيرة الصحة الفسلطينية، أنّ «الخطر المحدق بالصحة العامة بقطاع غزة ينذر بكارثة صحية محققة نتيجة الازدحام الشديد بمراكز اللجوء ونقص مياه الشرب وانعدام الأمن الغذائي والنظافة ومنع برامج التطعيم الوطنية، ما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الوبائية».

واستطردت أنّه جرى تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إسهال معوي أغلبهم من الأطفال، إلى جانب التهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية مثل «جدري الماء» و«الجرب»، وفقا للتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.