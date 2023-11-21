هل تخفض المكسرات خطر الوفاة بمرض السكر؟.. طبيب يجيب

ملايين الأشخاص حول العالم يصابون بأنواع كثيرة من داء السكري، ويتوفى الكثير منهم بذات المرض، وكشفت دراستان حديثتان أن تناول المكسرات يقلل من خطر الوفاة بالسكر وخاصة النوع الثاني، حيث قالت إحدى الدراسات في الكلية الأمريكية للتغذية، إن تناول الجوز يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري.

فوائد تناول المكسرات

بينما اكتشف علماء جامعة هواتشونغ الصينية للعلوم والتكنولوجيا، أن تناول المكسرات يخفض خطر الوفاة بسبب النوع الثاني من داء السكري، لكن يجب الحذر عند تناول المكسرات المملحة، حيث يؤدي الملح لارتفاع نسبة السكر في الدم، أو ارتفاع الضغط، ووفق الباحثين فإن الإكثار من تناول المكسرات ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بداء السكري، خاصة من النوع الثاني.

ووفق الدراستين، فإن زيادة تناول الشخص للمكسرات يقل الخطر بنسبة 18-22%، كما يخفف من التهابات الجسم وخطر الإصابة بأمراض القلب، ويجب تناول المكسرات التي تحتوي على الألياف، وفق الدكتور خالد شلبي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة المنصورة لـ«الوطن»: «عين الجمل من المكسرات المفيدة لمرضى السكري، تحتوي على الألياف التي تساهم في الشعور بالشبع، وبيكون ليها دور في الوقاية من الإصابة بالنوع الثاني من السكري».

الفول السوداني يعمل على ضبط نسبة السكر

الفول السوداني أيضا من المكسرات المفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يعمل على ضبط نسبة السكر بالدم، وفق أستاذ الباطنة والسكر، كما أن اللوز يحتوي على الألياف التي تساهم في التحكم بنسبة الجلوكوز بالدم، والوقاية من خطر الوفاة بمرض السكري من النوع الثاني، وللفستق فوائد لمرضى السكري من النوع الثاني من بينها الشعور بالشبع، لاحتوائه على الألياف التي تساعد على ضبط مستوى السكر بالدم.

ووفق الطبيب، فإن إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي يقلل من شعور مصابي السكر من النوع الثاني بالشبع والتحكم بالوزن، وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة المتسببة في الإصابة بالسكري من النوع الثاني.