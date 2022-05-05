خبير تربوي يقدم 5 نصائح لتقليل التوتر خلال الامتحانات.. أبرزها تناول المكسرات

يسود التوتر والقلق في البيوت المصرية خلال موسم الامتحانات، وبالرغم من أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الهدف من الدراسة هو التعلم وليس التركيز على الدرجات، إلا أن القلق يزداد هذا العام نتيجة عقد الامتحانات بعد فترة قصيرة من شهر رمضان وإجازات الأعياد.

وقدم الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عدة نصائح لتقليل التوتر خلال فترة الامتحانات:

1- البعد عن التوتر والقلق والضغط العصبي خلال الاستعداد للامتحانات.

2- الحصول على قسط كاف من النوم.

3- تناول المكسرات مثل الفستق واللوز وعسل النخل.

4- البعد عن الأطعمة والعصائر المصنعة.

5- البعد قدر الإمكان عن المنبهات مثل الشاي والقهوة تجنبا للسهر، وبالتالي عدم التركيز.

وأكد الخبير التربوي، أهمية دور الأسرة في التهيئة النفسية للطلاب خلال المرحلة الحالية، من خلال الاستماع إلى الموسيقى والرسم في مراعاة ظروف الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للمراجعة، مشددا على ضرورة البعد عن الخلافات الزوجية في هذه الفترة من أجل مستقبل الأولاد؛ ولأنها تشتت تركيز الأطفال.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، لصفوف النقل من المراحل التعليمية، 7 مايو الجاري، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم للمديريات.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات والمدارس، على مستوى المحافظات بأن تكون أسئلة الامتحانات متناسبة وتغطي مستويات الصعوبة المتباينة؛ لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي لجميع لطلاب، وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

مواصفات الورقة الامتحانية

وحددت الوزارة مواصفات ورقة الامتحان، وهي أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية لتحقيق الوزن النسبي لها، وكذلك الالتزام بوضع أسئلة تقيس الفهم والتذكر.

وتعقد الامتحانات ورقيا وإلكترونيا في المدارس الحكومية، ويعقد امتحان تجريبي لطلاب المدارس الخاصة خلال أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وفي حالة نجاح الامتحانات يؤديها الطلاب في مدارسهم بدلا من إلحاقهم بمدارس حكومية.