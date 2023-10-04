فوائد المكسرات.. تعزز صحة القلب وتقي من تجاعيد الوجه

تحظى المكسرات بشهرة واسعة باعتبارها أحد أهم المكونات الغذائية الصحية التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان، بسبب احتوائها على الدهون الصحية، فالمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق والبندق والفول السوداني، تتميز بكونها أطعمة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، التي تخفض الكولسترول وتحتوي على كميات أقل من الدهون المشبعة التي ترفع الكولسترول.

دور هام تلعبه المكسرات في تعزيز صحة القلب، نظرا لاحتواء المكسرات على الألياف الغذائية والبروتين النباتي وفيتامين E والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وعناصر غذائية ودهون تدعم صحة القلب، وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فإن تناول 42.5 غرام تقريبا من المكسرات كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لـ CNN.

تناول المكسرات يعزز صحة القلب

المكسرات هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ومليئة بالدهون الصحية التي ترتبط بالصحة المثالية، خاصة صحة القلب، وفقا لما أكده شارون بالمر، أخصائي تغذية مسجل ومؤلف كتاب بعنوان الخطة المعتمدة على النباتات للتغلب على مرض السكرين لافتا إلى تناول حفنة من المكسرات يوميًا يخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويفيد ضغط الدم والالتهابات، مما قد يؤدي إلى تحسين صحة القلب.

جوز البقان والمكاديميا والكاجو أبرز أنواع المكسرات التي حذفتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من قائمة المكسرات الصحية بسبب تركيزاتها الأعلى قليلاً من الدهون المشبعة، لكن المزيد من الأبحاث توصلت إلى أن مكسرات المكاديميا تحتوي على نسبة عالية بصورة كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو ما دفع الدواء والغذاء الأمريكية إلى عودته للقائمة عام 2017، كأحد أنواع الأطعمة الصحية، في حين لم يسمح بعودة الكاجو للقائمة على الرغم من أن معظم الدهون المشبعة في الكاجو تأتي من حمض دهني، وهو حمض دهني يعتقد أنه ليس له أي تأثير على نسبة الكوليسترول في الدم، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الكاجو يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم LDL، بحسب شبكة الـ CNN.

الوقاية من السرطان الزهايمر

الأفراد الذين يتضمن نظامهم الغذائي على تناول المكسرات يوميا يكون وزنهم أقل من غيرهم، ذلك لشعورهم بالشبع فترات أطول لتضمن المكسرات على البروتين والألياف والدهون الصحية، إضافة إلى كونها تساهم في الوقاية من مرض السكري والحماية من السرطان وصحة الدماغ خاصة مع تناول الجوز، كما تم ربط بعض المكسرات بصحة الأمعاء وتحسين الخصوبة وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

تقليل تجاعيد الوجه وتحسين لون البشرة

وفوائد أخرى تتعلق بالصحة والجمال للمكسرات، حيث أظهرت الأبحاث أن العناصر الغذائية الموجودة في اللوز، مثل فيتامين E والسيلينيوم والزنك، تدعم صحة الجلد عن طريق تقليل تجاعيد الوجه وتحسين لون البشرة، بحسب حديث أخصائي التغذية لـCNN، مشددا على تناول كميات قليلة تعادل حفنة صغيرة، إذ أن تناول كميات كبيرة يعرض الجسم لكميات كبيرة من الدهون وسعرات حرارية مرتفعة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المرسي، أخصائي القلب، أن تناول المكسرات يعزز تحسين صحة الشرايين ويقلل فرص الإصابة بجلطات الدم التي من الممكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية، فضلا عن خفض مستويات الكوليسترول غير الصحي والبروتين الدهني المعروف بـ«الكوليسترول الضار».

من جانبه أكد الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية، أن عين الجمل من المكسرات الصحية للإنسان، حيث تحتوي على زيوت نباتية ونسبة الأوميجا المفيدة للمخ عالية جدا، أما الكاجو فإن قيمته الغذائية تعتبر قليلة مقابل سعره المرتفع، فهناك العديد من المكسرات التي تحتوي على قيمة غذائية أعلى وفوائد أكثر وأقل تكلفة.

وأضاف «رحيم» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المكسرات أحد أشهر الأطعمة التي تساعد في تقوية الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء، وأن الفول السوداني أفضل من الكاجو كونه أفضل من حيث السعر.