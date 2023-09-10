7 علامات تدل على جودة حلاوة المولد.. بينها «لون المكسرات» و«ملمس الملبن»

أيام قليلة تفصلنا عن حلول المولد النبوي الشريف، في ظل الإقبال على محلات بيع الحلوى للتعرف على الأسعار والشراء حيث تختلف الأسعار حسب المنطقة والمحل الذي يفضل المواطن الشراء منه، كما أنّ ما يشغل أذهان المواطنين حاليا معرفة الفرق بين الحلوى الجيدة والفاسدة، بحسب يوسف عبدالشافي، أحد بائعي الحلوي بمنطقة وسط البلد لـ«الوطن».

وترصد السطور التالية 7 علامات تدل على جودة حلاوة المولد في الأسواق وفقا لأحد بائعي الحلوي بمنطقة وسط البلد، كما يلي.

- يجب أن يكون تاريخ الصلاحية حديث وممتد إلى عدة أشهر.

- تتميز الحلوي الصالحة للاستهلاك باللون الفاتح.

- تتميز الحلوى الجيدة بالرائحة الذكية.

- وبالنسبة لقطعة الملبن يجب أن تكون ذو ملمس ناعم وطري وذات لون فاتح.

- يجب ألا تكون أنواع الحلوي التي تصنف من النواشف مثل السمسمية والحمصية والبندقية لينة، فالأنواع الجيدة تتميز بالتماسك.

- التأكد من جودة المكسرات المستخدمة في الحلوي حيث تتميز المكسرات بالرائحة الجيدة واللون الطبيعي الخاص بها.

- تتصف الحلوي الجيدة بعدم وجود أي علامات عليها مثل الثقوب السوداء أو الانتفاخات.