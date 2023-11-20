«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كشف الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ ، أن الحملة الكبرى لتحصين الماشية ضد مرض الحمي القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، قد تمكنت في يومها الثاني من تحصين 25 ألفا و510 رؤوس ماشية من الأبقار والجاموس، في نطاق قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، بهدف الحفاظ عليها وتنميتها، وكذلك الحد من تلك الأمراض.

مستهدف تحصين 212 ألف ماشية

وأوضح الدكتور «بشار»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن الحملات البيطرية علي نطاق محافظة كفر الشيخ، تعمل منذ يوم أمس في مناخ متقلب وأمطار وطقس بارد، ورغم ذلك جرى تحصين الإعداد السابق ذكرها من الماشية، موجها كل الشكر للعاملين في القطاع البيطري على حبهم لعملهم، وخدمة وطنهم الغالي مصر.

وشدد على أن أعداد الماشية المستهدف تحصينها في محافظة كفر الشيخ، بحملة التحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، سوف تبلغ نحو 212 ألف رأس ماشية، وهو الأمر الذي سوف يتطلب من جميع العاملين بالحقل البيطري بذل مزيد من الجهد، لتحقيق ذلك في وقت قياسي من الشهر الجاري.